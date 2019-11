Rinnovo Chiesa, è gelo. Commisso vuole provarci, ma da parte del giocatore per ora nessun segnale

Federico Chiesa si è riscattato in Nazionale, adesso ci si aspetta che lo faccia anche con la Fiorentina. Inoltre si valuta il suo futuro: secondo Il Corriere dello https://www.violanews.com/news-viola/montella-situazione-piu-chiara-dopo-lincontro-con-rizzoli-ma-lerrore-del-var/Sport, c’è gelo fra le parti per il rinnovo del suo contratto. Dalla parte del giocatore non arrivano segnali o interviste, da quella del club invece Commisso è intenzionato a provarci. Offrirà più soldi, come argomenti parlerà del nuovo centro sportivo e dello stadio. Ma per ora non ci sono segnali, secondo il quotidiano la Fiorentina potrebbe muoversi a gennaio.