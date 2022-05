Riforma delle coppe europee, adesso è ufficiale: arriva il “sistema svizzero”

Ecco la riforma delle coppe europee

Le squadre, passando da 32 a 36, non troveranno più la fase a gironi ma una fase di campionato unica dove saranno garantite 8 partite per ogni squadra, quattro in casa e quattro in trasferta, contro 8 avversarie sempre differenti. Le prime otto squadre andranno direttamente all'eliminazione diretta, mentre e squadre che finiranno dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio a due gambe per raggiungere gli ottavi. Ciò vale per la Champions e l'Europa League. Per la Conference le gare saranno 6.