Ribery colpito da un attacco febbrile, ma a Verona ci sarà

Ribery non si è allenato nè durante la mattina nè durante la seduta pomeridiana per un lieve attacco febbrile, anche se la Fiorentina ci tiene a far sapere che contro il Verona dovrebbe esserci il numero sette viola. Così racconta il Pentasport di Radio Bruno, che ha raccontato meglio anche la questione relativa a Terzic, aggredito nella notte a Belgrado. Il giocatore ha riportato una rottura del setto nasale in seguito ad un pugno subito da un aggressore, mentre non c’è stato tentativo di rapimento.