L’ex centrocampista viola Maurizio Restelli ha parlato ai microfoni di TMW: “Ho fiducia in questa Fiorentina, ci sono giocatori validi, può mancare forse la punta prolifica ma ci sono elementi come Vlahovic e Cutrone che possono crescere. La squadra viola verrà fuori, per me è competitiva e se la può giocare per l’Europa. Mi piace molto il centrocampo, c’è tecnica e c’è forza fisica. E c’è anche la panchina all’altezza”.