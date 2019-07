Rasmussen, niente tournée negli Usa. Si aggregherà direttamente a Montecatini

Jacob Rasmussen non volerà negli States per la tournée americana della Fiorentina. Il difensore arrivato dall’Empoli per 7 milioni sta svolgendo in questi giorni le visite mediche, e come riporta La Nazione si aggregherà alla comitiva viola soltanto a Montecatini, dove i viola svolgeranno un mini-ritiro dal 31 luglio al 3 agosto.