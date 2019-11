Ranieri, prove di rinnovo. Sarà lui il prossimo giovane a prolungare

E’ (ancora) tempo di rinnovi in casa Fiorentina. Come riporta La Nazione infatti, la prossima mossa della società viola sarebbe quella di rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Una decisione che è nell’aria da tempo e può concretizzarsi in tempi più veloci del previsto. L’obiettivo della Fiorentina è quello di parametrare il contratto di Ranieri a quelli degli altri giovani viola: nuova scadenza al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 600mila euro a stagione. Dopo Venuti e Castrovilli, uno dei canterani potrebbe rafforzare il suo legame con Firenze.