L’Ascoli perde per circa due mesi il terzino Ranieri, appena arrivato in prestito dalla Fiorentina. Nell’esordio di Livorno il giocatore ha riportato il distacco dell’apice del malleolo sinistro e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per il riavvicinamento osseo tramite impianto di un mezzo di sintesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.