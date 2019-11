Ranieri: “In nazionale con la maglia di Astori”. E sulla stagione in viola…

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21, rivelando: “Indosso il 13 in azzurro per ricordare il nostro capitano (Astori, ndr) anche se purtroppo ci ha lasciati. Per me la Nazionale è importantissima: è dall’Under 17 che sono qua, e sono felice di esserci”. Sulla sua prima stagione in Serie A ha aggiunto: “Avere in squadra giocatori come Ribery, Pezzella e Boateng ti fa crescere molto. La stagione alla Fiorentina è complessa, siamo un gruppo nuovo con tanti giovani. Stiamo crescendo ogni allenamento, però. Domenica è arrivata una brutta sconfitta ma ci rialzeremo”. E BOBBY DUNCAN DA’ SPETTACOLO CON L’INGHILTERRA