Qui Lazio, stasera il Celtic in Europa League: Immobile verso la panchina, in difesa…

Lalaziosiamonoi.it dà la probabile formazione della Lazio che stasera affronta il Celtic in Europa League. Domenica prossima i biancocelesti arriveranno al Franchi per sfidare la Fiorentina. In porta non ci sono dubbi su Strakosha, stringerà i denti dopo l’infiammazione al gomito. In difesa ci saranno sia Vavro che Bastos insieme ad Acerbi, probabilmente spostato sul centro-sinistra. Sarà dunque lo slovacco a posizionarsi come centrale del reparto. Leiva partirà dal primo minuto, mentre Parolo dovrebbe prendere il posto Luis Alberto come mezzala. Berisha – reduce da un leggero stop – partirà dalla panchina. Così come Cataldi, il centrocampo sarà completato da Milinkovic. A destra Marusic dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica, si rivedrà dunque Lazzari. Sul versante opposto ballottaggio Lulic-Jony con lo spagnolo favorito, mentre in attacco Immobile, Correa e Caicedo si giocheranno due maglie. L’ecuadoriano è in vantaggio sui compagni, al suo fianco probabile chance per il Tucu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. A disp. Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Berisha, Lulic, Immobile. All. Inzaghi.