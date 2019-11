Purple rain – Rialti su Montella: “Conferma a tempo, il futuro viola dipende dalla gara col Lecce”

FIRENZE – Chiamiamola conferma a tempo. Il futuro viola di Vincenzo Montella è legato al risultato di sabato. Un altro fallimento in campo e la sua panchina diventerà forse troppo rovente per continuare a sedercisi sopra. Non è facile accettare quello che sta facendo la squadra viola in questa fase del campionato. Sono almeno quattro le gare assolutamente insoddisfacenti. Quelle con Brescia, Parma, Cagliari e Verona. Partite nelle quali non si è vista la squadra, non si è visto l’anima, non si è visto il coraggio e neppure il cuore. Una squadra così può continuare a perdere all’infinito. Comunque ci vuole una scossa, con Montella o senza Montella. Pradè assicura che non ci sono cambiamenti tecnici in vista, gli crediamo, ma lui deve rendersi conto che le migliaia di tifosi che sono andati a Verona sono tornati furibondi e hanno raccontato per intero della loro delusione. Pensare di poter far finta di niente è assolutamente impossibile.

In queste ore si è accesa l’ipotesi della coppia Prandelli-Batistuta, la Fiorentina l’ha assolutamente negata. Giusto registrarla, ma noi restiamo convinti che un altro passo falso, anche con il Lecce di Liverani, diventerebbe una ferita non più suturabile. Arriverà Commisso, sia il presidente che i suoi collaboratori riflettano e cerchino anche di definire il caso Chiesa. Pure quello fa male. Pubalgia? Che possa curarsi ma le polemiche non servono. Serve invece lui e presto, senza Chiesa la Fiorentina è più debole, non è facile farne a mai come adesso c’è bisogno di tutti. E senza ulteriori tensioni.