Pulgar: “Da quando è arrivato Iachini sono cresciuto giocando nel ruolo che preferisco, il mediano.”

In un’intervista rilasciata ai profili social ufficiali della Federazione Cilena, Erik Pulgar ha parlato del suo momento in Italia. Dalla difficoltà della quarantena alla sua stagione con la Fiorentina:

E’ un momento delicato, capisco che è l’arma principale è stare in casa. Sto rispettando programmi che mi vengono inviati dal preparatore fisico della Fiorentina o da quello dell nazionale. In questo periodo ascolto molta musica per cercare di tenermi allegro. Spero che tutto questo passi rapidamente così che tutti possiamo tornare alla nostra vita quotidiana. Fiorentina? Sto dimostrando il mio valore partita dopo partita. In particolare da quando è arrivato Mister Iachini che ha deciso di farmi giocare da centrocampista centrale, che è la posizione in cui mi sento più a mio agio nel campo.