Presidente Gremio: “Vogliamo Pedro”

Nonostante fin qui la prima parte di stagione in maglia viola non sia stata positiva, per Pedro il mercato e le pretendenti non mancano. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dell’interesse di squadre brasiliane come Fluminense, Gremio e Flamengo e squadre europee come Besiktas e Benfica. Proprio il presidente del Gremio Romildo Bolzan nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Correio do Povo riguardanti proprio l’attaccante viola:

“Proveremo a prendere Pedro in prestito. Kannemann? Lui è un elemento troppo importante per noi e non partirà La nostra idea è quella di trattenere Kannemann e provare ad ingaggiare l’attaccante della Fiorentina”.