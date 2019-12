Pres. Lega Pro: “Fiorentina molto attenta alla squadra B”

Intervenuto a TMW Radio, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato anche delle squadre B:

Questo progetto su cui si è discusso e dibattuto per tanti anni viene presentato come un progetto che può costituire un asset ulteriore per costruire i futuri giocatori della Nazionale. Di fronte al fatto che questo asset possa consentire ai nostri nipoti di vivere emozioni come quelle dell’82 o del 2006 io ho l’obbligo di dire obbedisco come fece Garibaldi e cercare di andare avanti. Servirebbe però una maggiore attenzione da parte delle Squadre di Serie A su questo progetto perché o si innerva rapidamente o rischia di restare una cosa all’italiana, a metà. La Fiorentina è molto attenta, le altre invece meno.