Prandelli: “Io alla Fiorentina? Nessun contatto, non avrei potuto rifiutare”

Alla presentazione della nuova scuola calcio dedicata a Emiliano Mondonico, c’era anche Cesare Prandelli. Che a margine dell’evento ha parlato anche di attualità: “La vittoria può portare tranquillità alla Fiorentina: è un momento difficile ma ho grande stima e ammirazione per Iachini, persona di umiltà e di carattere. Ma ho considerazione anche di Montella e visto che questo era un anno di transizione gli avrei dato una chance in più. Se ho avuto contatti con la Fiorentina? Niente, nessun tipo di contatto. Non avrei mai potuto rifiutare la Fiorentina”.