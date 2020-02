Prandelli: “Dai 29 punti in giù è zona retrocessione. L’anno scorso la Fiorentina si è salvata all’ultima gara”

L’ex viola Cesare Prandelli commenta a Il Quotidiano di Lecce la lotta per non retrocedere:

Hanno disputato grandi partite il Genoa contro la Lazio, la Spal contro la Juventus, il Brescia contro il Napoli. Sarà un duello acceso sino alla fine, in zona salvezza. Non c’è ancora nessuna squadra spacciata. Da 29 punti in giù sono tutte coinvolte. Basta pensare alla Fiorentina, che l’anno scorso, dopo un finale difficile, si salvò solo all’ultima giornata. Sarà anche quest’anno una grande, lunga bagarre. Il Lecce parte da un vantaggio sensibile, sulle altre quattro squadre che chiudono la classifica. È vero che la Sampdoria dovrà recuperare la gara non giocata con l’Inter a San Siro, i favori del pronostico sono però per Antonio Conte. Anche le ultime tenderanno ad accelerare il passo della difficile rincorsa. Sarà un finale incandescente.