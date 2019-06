Prandelli: “Commisso? A Firenze serve uno come lui. Amo i tifosi ma non sempre li capisco”

Nella conferenza stampa di congedo dal Genoa, l’ex viola Cesare Prandelli ha parlato dell’arrivo di Rocco Commisso a Firenze:

E’ arrivato un personaggio che a Firenze può far tornare entusiasmo. E’ estroverso, i fiorentini hanno bisogno ogni tanto di figure così. Io da dieci anni vivo in città, nonostante questo a volte faccio fatica a capire le persone, ma le amo. Ho un rapporto straordinario con loro. La nuova proprietà porta entusiasmo e idee che vanno concretizzate con ciò che fai in campo.