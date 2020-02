Pradè: “Vittoria che serviva per non cadere nel tunnel, ora testa al Milan. Duncan…”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato in zona mista dopo Samp-Fiorentina: “Ci voleva, perché potevamo cadere in un tunnel psicologico dopo tre sconfitte, comunque contro Juve, Inter e Atalanta. Stiamo diventando squadra, siamo un po’ più completi. Dobbiamo guardare partita dopo partita, da domani concentrati verso il Milan. Iachini è sempre sul pezzo ed era arrabbiato per il loro gol. Una vittoria dedicata a tutti i nostri tifosi e al nostro presidente. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, compatti e attenti pensando al presente. Oggi non era facile fare la partita a livello emotivo e psicologico. Il mister ha fatto delle scelte che non ci aspettavamo. Bene l’esordio di Duncan, che ancora sarà al 60% ma ha fatto una buona gara. Dopo sei partite di fila hanno riposato Benassi e Pulgar. Dispiace per l’espulsione di Badelj, ma ci faremo trovare pronti per sabato”.