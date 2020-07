Pradè: “Con Ribery soltanto un malinteso. Adesso non pensiamo al mercato, i giocatori dimostrino sul campo il loro valore”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky, poco prima del fischio d’inizio col Cagliari:

Ribery sempre titolare? C’è stato un malinteso in settimana, ma Franck è contentissimo a Firenze. Ha subito una violazione, qualcosa che fa male, e so che cosa significa. È un professionista e guarda avanti, è felicissimo della città, della Fiorentina e dei tifosi.

Sfogo dopo la Lazio? Abbiamo tanti calciatori forti che hanno tanto mercato e devono dimostrare sul campo di esserlo. Sono contento del loro sacrificio e del loro sudore in campo, spero che possano diventare uomini, oltre che buoni giocatori. In questo momento il Direttore deve pensare a gestire questo momento complicato, per il mercato ci sarà tempo dato che finirà ad Ottobre. Adesso pensiamo a tutto fuorché alle trattative di mercato. Siamo una società ambiziosa, vogliamo essere un punto d’arrivo e non di partenza. Con il tempo vogliamo diventare un club di prima fascia.