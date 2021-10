Poesio: “Potere agli agenti? Commisso non ascoltato, big non hanno interesse”

Gli agenti e la lotta alle commissioni, secondo il giornalista gli appelli di Rocco Commisso resteranno parole al vento

Gli interessi non sono comuni tra quello che dice Commisso e quello dicono le grandi società, che non hanno nessun vantaggio a far sì che ci sia un vero equilibrio e che le norme vengano rispettate e regolamentate in modo diverso riguardo ai trasferimenti. Nel caso di Vlahovic, per le big è comodo avere solo potere contrattuale e non di trattativa, sapendo che è scontato che andrà da loro. Non credo che finirà come Donnarumma, ma anche la comunicazione è talmente filtrata che sarà difficile organizzare una conferenza stampa dove poter fare domande scomode al calciatore".