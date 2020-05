Playoff e playout, l’idea stuzzica Gravina: i dettagli e il caso della Fiorentina

Playoff sì, ma non iper-allargati. L’idea stuzzica il presidente federale Gabriele Gravina, che, grazie agli aiuti di UEFA e Governo, potrebbe cambiare il format del campionato senza grosse ripercussioni, e con queste modalità ritiene sia più semplice e utile portarlo a termine.

Quante squadre? Nella giornata di ieri, si erano diffuse indiscrezioni relative a un maxi-playoff scudetto che avrebbe coinvolto ben 12 squadre. Secondo Il Messaggero, invece, l’intenzione sarebbe di far partecipare solo le prime quattro, anche perché nessuna accetterebbe mai di mettere a rischio la Champions League. Per quanto riguarda i playout, sarebbero in sei a giocarsi la salvezza: non semplicissimo, dato che il Torino ha un punto in meno dell’Udinese, ma con anche una partita in meno. La Fiorentina sarebbe, in questo caso, già salva. Se anche il Toro dovesse vincere nel recupero, al massimo potrebbe arrivare a -1 dai viola. Dove si giocherebbero? Probabilmente al centro-sud. Detto che resta, in ogni caso, una via alternativa e non principale per portare a termine la stagione.