Più di due mesi d’astinenza: il tabù Franchi dovrà pur spezzarsi

C’era una volta il fortino Franchi. Esatto, c’era una volta. Once upon a time. Purtroppo dobbiamo parlare al passato. La prima riflessione riguarda il calcio in generale ai tempi della pandemia. Con gli stadi chiusi al pubblico non ha quasi senso differenziare tra casa e trasferta.

E poi c’è la Fiorentina che non vince all’Artemio Franchi dal 25 ottobre, 3-2 all’Udinese. Segnarono Milenkovic e Castrovilli, autore di una doppietta. Fu l’ultimo suo lampo prima del letargo. E’ vero, come scritto sopra, che al giorno d’oggi non conta distinguere tra mura amiche e non, ma non vincere a Firenze da più di due mesi è troppo. Da quel sabato pomeriggio, l’ultimo con mille tifosi allo stadio, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. A partire dall’esonero di Beppe Iachini. E’ tornato Prandelli, ma la squadra non è stata costruita, ovviamente, secondo le sue idee tattiche. Non a caso Cesare si è rintanato nel 3-5-2 del suo predecessore. Ha capito che la rosa è stata sopravalutata. Il bel gioco, adesso, non è e non può essere la priorità. Serve arrivare il prima possibile ad almeno quaranta punti.

La classifica piange, il terzo’ultimo posto è distante solo tre lunghezze e nel frattempo il Genoa ha battuto il Bologna (e per fortuna che il Milan ha fermato il Torino). Basta un piede messo male per cadere dalla rupe. Per centrare l’obiettivo occorre tornare a vincere in casa, oggi contro il Cagliari e il 23 gennaio contro il Crotone (CALENDARIO). L’imperativo è spezzare il tabù Franchi. Prima o poi (speriamo più prima che poi) dovrà pur accadere. Nel calcio esiste la legge non scritta dei grandi numeri, in positivo e, come nel caso della Fiorentina, in negativo. Ecco, speriamo che contro la formazione rossoblù la banda di Prandelli riesca a interrompere il digiuno.

Non vincere o, peggio ancora perdere (gli scongiuri sono d’obbligo) sarebbe sportivamente drammatico. Non fosse altro perché tra una settimana la Fiorentina sarà ospite del Napoli. Gli azzurri vanno a corrente alternata, ma hanno fior fiori di giocatori e contro i viola dovrebbero rientrare Koulibaly e Mertens, colonne della rosa di Gennaro Gattuso. Ma al match dello stadio “Maradona” ci penseremo da giovedì (mercoledì c’è la Coppa Italia contro l’Inter). Focus sul Cagliari, altra delusione di questa prima metà di campionato, ma formazione pur sempre dotata di calciatori di qualità come Joao Pedro, Simeone, Pavoletti e Nainggolan. Sarà una partita sporca. I tre punti sarebbero oro colato. E poi quanto altro tempo deve durare l’incubo Franchi?