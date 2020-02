Pistocchi: “Var una farsa, il secondo rigore non c’era. Sfondamento Ronaldo? Nemmeno a basket”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato sui controversi episodi di Juventus-Fiorentina:

Sfondamento Ronaldo? Neanche a basket. In Juventus-Fiorentina ho visto alcuni errori anche a vantaggio della Fiorentina, come il placcaggio di Igor a Cristiano Ronaldo e quello è rigore. Non considero rigore il fallo di Bentancur. Quello di ieri è un caso limite in cui l’arbitro sanziona il fatto che il braccio di Pezzella impedisce alla palla di andare alla porta. Il secondo, secondo me, non è rigore. Il VAR lo chiama perché ha la sensazione che il fallo sia fuori aria, ma secondo me non è fallo. La Juventus ha giocato meglio, 75% di possesso palla, 15 tiri in porta contro 7. Questi arbitri mettono le partite in condizione che quelli che perdono vedono situazioni molto discutibili. Quello che doveva essere l’aiuto di molti arbitri, il VAR, non è preso più in considerazione da nessuno. E’ una farsa.