Pezzella-Milenkovic, specialità recuperi: nessuna coppia meglio di loro in A

I loro gol sono stati spesso decisivi, ma German Pezzella e Nikola Milenkovic si sono dimostrati sin qui più che affidabili anche nei compiti più strettamente difensivi. Non una novità, piuttosto una piacevole conferma che ritroviamo facilmente attraverso una voce in particolare tra i numeri pubblicati dal sito della Lega Serie A.

La Fiorentina è difatti l’unica squadra del campionato a registrare due giocatori tra i primi dieci per palloni recuperati: Pezzella, al quinto posto con 143, e Milenkovic, al settimo con 134. Lo stesso Caceres, al momento out per infortunio, sta mantenendo ottimi standard, e se si posiziona più in basso in questa particolare classifica è soprattutto per via del minutaggio inferiore raccolto sin qui.