Pedullà: “Vincenda Chiesa? In ritardo perchè non ha un procuratore. Sui trequartisti…”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le ultime voci di mercato e indiscrezioni riguardanti la Fiorentina:

“La situazione Chiesa è una situazione atipica perchè non ha un procuratore ma ha il padre. Un conto è quando si ha un procuratore e un conto quando c’è una figura come quella paterna. Penso che proprio per questo motivo si giustifichi un ritardo sulla tabella di marcia in casa Fiorentina.

Penso che la dirigenza abbia fatto determinati discorsi con Chiesa dentro al progetto. Quando però arriva una risposta fredda da parte di Chiesa, la dirigenza qualche domanda se la sarà posta. Non c’è convinzione da parte di Chiesa, rimane perchè gli è stato imposto.

Purtroppo è il mercato più bloccato degli ultimi anni e la Fiorentina ne è protagonista in questa fase di stasi. Arriverà il momento tra il 5 e il 10 agosto che magari si faranno 2 operazioni al giorno ma per adesso è tutto fermo.

Se si sbloccassero le situazioni relative ai trequartisti come Eysseryc e Saponara potrebbe anche aprirsi il mercato viola ma per ora non si registrano movimenti”.