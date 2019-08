Pedullà: “Per Pedro ballano 3/4 mln, ma tempi lunghi. Politano? Può succedere di tutto”

Di seguito il consueto intervento di Alfredo Pedullà ai microfoni di Radio Bruno: “Per quanto riguarda Pedro dobbiamo dire che è un profilo che la Fiorentina segue da oltre un mese. Ballano 3/4 milioni, ma è un trasferimento internazionale, servono tempi più lunghi e se non accelerano entro stasera la vedo dura. Raphinha è bloccato da Bruno Fernandes, Politano invece è il profilo di esterno offensivo classico puro che piace a Pradè. Che io sappia l’Inter ha posto un veto, poi nelle ultime quarantott’ore di mercato può succedere di tutto. Okaka? Sta trattando con l’Anderlecht, che io sappia. Numericamente manca una punta ma non credo che Boateng possa fare un altro ruolo se non il centravanti. Babacar invece è molto vicino all’Hellas Verona”.