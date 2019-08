Pedullà: “Per De Paul importante chiudere prima di domenica. Niente mosse impulsive, tra Caceres e Tonelli…”

In diretta al Pentasport di Radio Bruno Toscana, il consueto punto di mercato con Alfredo Pedullà:

La formula di Dalbert? Le cose possono cambiare alla fine della stagione (c’è un accordo con l’Inter, LEGGI), ma è un prestito secco, come si sa da 24 ore. Per il modulo si deve chiedere a Montella. Defrel ieri ha chiesto tempo alla Samp, non ha voluto accettare, quindi torna in auge Simeone. Siamo al 28 di agosto, la Fiorentina non sta improvvisando e non farà mosse improvvise e impulsive; Commisso è pronto, ma deve fare in modo di non arrivare a domenica con il discorso De Paul aperto, altrimenti l’Udinese si irrigidisce. Non c’è molto tempo, tra oggi e venerdì al massimo è necessario trovare una quadra, e la quadra si spinge per trovarla su De Paul, pur non chiudendo completamente a Raphinha. Caceres lo puoi prendere anche il 3 settembre, ma ha pretese eccessive date dal suo palmares. Il discorso fra lui e Tonelli resta aperto.