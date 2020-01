Pedullà: “Bonifazi non è convinto della Spal, in settimana notizie su Duncan”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina voleva fare in fretta l’entrata e l’uscita del centravanti, sapendo che poi avrebbero fatto il resto nell’ultima settimana di mercato. Partiranno Saponara e Ranieri, e il fatto che Bonifazi non sia ancora andato alla Spal mi lascia qualche perplessità. Questa sarà la settimana per capire la verità su Duncan e sul giocatore a sorpresa di cui si parla. Jesus? La Roma non vuole regalarlo, e la Fiorentina si è defilata. I viola vogliono programmare e il difensore della Roma non va bene sotto questo aspetto, sarebbero perfetti invece Duncan e Bonifazi. Amrabat? Il Napoli vuole chiudere in 48 ore, ma finchè non si firma non si hanno certezze. La Fiorentina lo segue, ma sa che gli azzurri sono in vantaggio.