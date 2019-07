Parisi: “Chiesa situazione difficile, prima o poi sarà costretto a lasciare la Fiorentina”

Fabio Parisi, noto procuratore, ha parlato a Sportitalia: “Credo che alla Juventus serva Chiesa e non Icardi. Entrambe le trattativa sono complicate. Chiesa ha una situazione contrattuale che mette in allarme la Fiorentina, c’è una volontà del presidente di trattenere il giocatore ma anche il rischio di una rottura, così come il rischio di un’operazione congiunta. Credo non sia una situazione facile da gestire e prima o poi sarà costretto a lasciare la Fiorentina“.