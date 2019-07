Pallavicino su Chiesa: “Penso sarà ceduto, lo vedrei bene in Inghilterra”

Intervenuto a Radio Sportiva, il procuratore Carlo Pallavicino ha parlato così di Federico Chiesa:

Il volere del calciatore è quello predominante e penso verrà venduto. La Fiorentina ha bisogno di fare delle cessioni per fare mercato e lo sblocco attraversa proprio per la sua cessione.

Con questi precampionati, un incontro di mercato oggi finisce per accadere in situazioni logistiche molto più complicate.

Per velocità e corsa lo vedrei bene in Inghilterra e mi piacerebbe vederlo in quei contesti. Qui rischia una trafila alla Bernardeschi ed una competitività molto alta.