Pagnini: “Con Orsato in trasferta sono tranquillo”

Il nostro esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini analizza ai microfoni di Lady Radio la designazione fatta da Rizzoli per Roma-Fiorentina

Rizzoli ha scelto Orsato e dopo gli errori di Giacomelli in Milan-Roma non poteva che mandare il migliore arbitro a Roma per evitare polemiche. Giacomelli a Milano ha concesso due rigori inesistenti senza che siano stati poi tolti dal Var. Inoltre i viola e giallorossi troveranno anche Calvarese al Var, possiamo dire che la partita è stata blindata ed è una sicurezza per le due squadre in campo. Poi ovviamente può sbagliare anche Orsato ma le probabilità di errori sono sicuramente minori. Giocando a Roma avendo Orsato in campo sono tranquillo, sarei stato un po’ meno se la Fiorentina avesse giocato in casa. Orsato arbitra le partite e non le gestisce e state tranquilli che è in grado di farsi rispettare da chi è in campo.