PAGELLE VN: Applausi per il signor Franck. Cutrone timbra ancora, bene Lirola

RIBERY 7,5: Filtrante delizioso per mandare in porta Kouame, che fa 1-0. Colpito durissimo, fa trattenere il fiato a tutti, poi si rialza e gioca come nulla fosse. Nasconde il pallone agli avversari e distribuisce servizi per i compagni. Prova a mettersi in proprio al 56′ ma il tiro è debole. Offre a Cutrone la palla del raddoppio. Di un’altra categoria.

GHEZZAL 5,5: Non si ripete sui livelli di Lecce. Un po’ evanescente, galleggia tra le linee senza incidere. Sostituito a metà ripresa.

