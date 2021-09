Orrico: “Fiorentina guidata magnificamente. Con il tempo ci farà divertire”

Corrado Orrico ha parlato della prova della Fiorentina nella partita di ieri sera contro l'Inter e di quello che dimostrerà con il tempo

Corrado Orrico , ex allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ed ha parlato del gioco fatto dalla Fiorentina durante la partita di ieri sera a Firenze contro l'Inter. Queste le sue parole: "L'Inter era in balia del gioco fatto dalla Fiorentina. È ovvio che questo tipo di gioco, quando hai squadre del genere davanti, che hanno grandi qualità, ci sta che poi riescano a reagire. Il campionato della Fiorentina sarà di grande intensità. Penso che nel girone di ritorno quando andranno a Milano, i viola faranno una grande prestazione".

Poi sul gioco di Italiano: "La Fiorentina è guidata magnificamente. Ha un allenatore che fa dell'intensità di gioco una cosa unica. Però per giocare in quel modo c'è bisogno di una grande forma fisica e ancora è presto per dirlo. È un tipo di gioco che ha bisogno di tempo per essere goduto al massimo. La Fiorentina sarà la sorpresa del campionato e potrà lottare per alcuni posti importanti in questa stagione".