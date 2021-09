Onofri: “Italiano è un grande allenatore. Razzismo? Punizioni troppo leggere”

Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa, commenta così l'inizio del campionato viola e il match imminente proprio contro i rossoblù

Sul prossimo match contro il Genoa : "Dovrà fare la gara perfetta se vorrà vincere perché senno Italiano riesce a fregarti. Sarà davvero una bella partita. Il difetto del Genoa è non avere una stabilità di allenatore, dove il cambio avviene troppo velocemente e quindi non dai sicurezza".

Sui cori razzisti nei confronti di Vlahovic: "La multa per me sarebbe poco. Certa gente non dovrebbe proprio entrare allo stadio. Alcune regole non sono state rispettate per condannare chi ha commesso questo gesto talmente grave".