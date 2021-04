E’ online il nuovo sito del Museo Fiorentina (www.museofiorentina.it), frutto di due anni di lavoro, è uno strumento in grado di mostrare ai visitatori di tutto il mondo la storia della nostra Fiorentina, attraverso i racconti, le testimonianze dei protagonisti, i documenti storici, i cimeli che hanno accompagnato le gesta dei nostri giocatori. La storia della Fiorentina è un patrimonio che appartiene a tutti gli sportivi e tutti i volontari del Museo Fiorentina lavorano da anni per restituirle lo splendore che merita. E proprio nel giorno del compleanno di Giancarlo Antognoni il Museo si rinnova e torna in rete.