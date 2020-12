Oggi allenamento mattutino per la Fiorentina, poi pomeriggio libero. Domani…

Defaticamento per chi ha giocato contro il Verona, allenamento vero e proprio per chi non è sceso in campo. Ecco cos’ha fatto la truppa viola al Centro Sportivo “Davide Astori” questa mattina, che poi ha avuto concesso il pomeriggio libero da Cesare Prandelli. Domattina, invece, ci sarà il ritrovo ai Campini per il consueto allenamento e poi la partenza verso il capoluogo piemontese: martedì sera c’è, infatti, la super sfida in casa della Juve. L’unico giocatore che verrà valutato sarà Alfred Duncan, out contro il Verona. Alle 13:45 parlerà invece Cesare Prandelli in conferenza stampa.