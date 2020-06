Nuovo stadio: quanto disterebbe dai caselli autostradali?

In attesa di sviluppi sulla questione stadio a Campi Bisenzio, ci sembra giusto illustrarvi la situazione attuale relativa agli svincoli autostradali presenti nelle vicinanze. Nella foto sottostante ricavata da Google Maps abbiamo cerchiato in nero l’area opzionata dalla Fiorentina (in viale Salvador Allende), mentre sono visibili i caselli di Firenze Nord, Calenzano, Sesto Fiorentino e Prato est. Per ciascuno dei caselli abbiamo misurato la distanza prendendo come punto di partenza il casello stesso e di arrivo l’Asmana Wellness World, di fronte fronte al terreno in questione.

STADIO A CAMPI BISENZIO: ANALIZZIAMO PRO E CONTRO