Nuovo stadio, i dubbi di Commisso sul bando: ci sono due grossi problemi. Ma Rocco vuole partecipare

C’è stata una riunione, con tecnici collegati e Rocco Commisso al centro per valutare la situazione del bando sull’area Mercafir. La giornata di ieri si è chiusa con un virgolettato riportato da Repubblica stamani in edicola: “ci sono due grossi problemi e sono due rischi”. Commisso si è fatto tradurre il bando in inglese per studiarlo nel dettaglio. Ma veniamo ai problemi: il primo sono i venti mesi, il tempo in cui il comune di Firenze si impegna a liberare l’area. Il secondo problema è l’incognita schiavi. Se venissero trovati reperti archeologici, tutto si bloccherebbe. Appena uscito il bando c’era maggiore pessimismo, adesso fonti vicine al presidente lasciano intendere che alla fine parteciperà.