Nosotti: “Iachini merita sostegno, la società deve decidere in fretta il suo futuro”

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Mi aspetto una bella partita costruendo dal basso con grande qualità. Mi aspetto che Ribery e Chiesa più vicini alla porta possano fare gol però ho visto da vicino i neroverdi e non sono mai domi. La squadra non butta mai via il pallone, ha idee condivise. De Zerbi? Deve completare un percorso, ha dato a quei giocatori le sue idee e finalmente la squadra sta bocciando. E’ un allenatore che vuole essere sostenuto, appoggiato, fatto partecipe. Però serve tempo per arrivare a vedere le sue idee. Iachini? E’ un uomo squisito, quando entra in una squadra sa sempre dove mettere le mani. Entra subito in empatia con lo spogliatoio, aggiusta le cose. La società viola deve sostenere il suo allenatore fino a fine stagione, ma deve decidere in fretta quali sono i suoi piani. Credo che a Beppe non sia mai stata data l’opportunità di mostrare le ambizioni che lui ha. Se dovessi scegliere tra i due però punterei su De Zerbi, può portare freschezza ed introdurre novità.