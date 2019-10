“Non credo che Chiesa voglia rinnovare, ha preso solo la coda del progetto di Commisso”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Chiesa è un pilastro della nazionale, ma non ha ancora segnato con Mancini, deve darsi una mossa. Anche Montella ha lo stesso problema perché anche con la Fiorentina segna troppo poco. Se diventerà più freddo in fase realizzativa, può diventare un campione. Il contratto di Chiesa? La Fiorentina glielo vuole rinnovare, ma non credo che Federico abbia questa intenzione. Il club viola ha scelta di far decantare un po’ le acque, è una strategia giusta. Verso primavera Chiesa potrebbe aver cambiato idea, ma la vedo dura. Credo che Chiesa abbia preso solo la coda del nuovo progetto viola. Se uno non vuole stare, non ha senso tenerlo a forza. Castrovilli? A Mancini piace molto, credo che Mancini ci stia pensando in ottica Qatar, la sua chiamata all’Europeo non è da escludere, anche se adesso Mancini ha tante scelte.