Nardella: “Tribuna stampa intitolata a Rialti iniziativa lodevole. Ripresa? Ho parlato con Gravina”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:

Tribuna stampa intitolata a Rialti (LEGGI QUI)? Non posso che appoggiare e sostenere questa iniziativa, il comune come proprietario è contento di questo. Ripresa campionato? Ho parlato con Gravina un paio di giorni fa quando lo ringraziavo per averci dato Coverciano per pazienti Covid. Ho sentito l’ultima idea di completare il campionato entro fine anno, purtroppo però per un po’ non ci sarà il pubblico.