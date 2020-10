Nardella: “Stadio, ora i fatti. Le nuove norme prevedono tempi ristretti”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di RTV38 della questione stadio per la Fiorentina e delle nuove tempistiche. Ecco le sue parole:

Non sono arrabbiato con Commisso, ma ora è il momento dei fatti. C’è una nuova proposta di legge e abbiamo tutte le condizioni pe partire. Aspettiamo di vedere il progetto che sarà trasmesso al ministero. Per fortuna la norma prevede tempi molto ristretti entro i quali potremo avere l’ok per partire. Quando la Fiorentina presenterà il progetto lo valuteremo. Chiesa? Mi dispiace che vada via, specie se indosserà la maglia bianconera.