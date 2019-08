VIDEO VN – Nardella: “Restyling Franchi o impianto nuovo, lo stadio si fa. Con Commiso lavoro in team”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così dopo l’incontro in Comune con Rocco Commisso:

Ringrazio Rocco per essere venuto a Palazzo Vecchio, è la seconda volta che parliamo di stadio qui. Abbiamo fatto un incontro positive e utile con i nostri staff, abbiamo valutato tutto gli aspetti e analizzato gli altri esempi in Italia. Sono felice dell’incontro, sono convinto che in tempi brevi avremo una decisione perché stiamo lavorando in team. Il primo obiettivo è fare veloci.