Nardella: “Per stadio lavoro di squadra straordinario con la Fiorentina”

Con la Fiorentina, per la possibile realizzazione di un nuovo stadio a Firenze, “c’è un lavoro di squadra straordinario“. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando a margine della seduta straordinaria del Consiglio comunale di Firenze svoltasi quest’oggi a Palazzo Vecchio.

“Ovviamente la Fiorentina deve partecipare alla task force, anche perché quando parliamo in generale del progetto stadio parliamo anche della situazione attuale dello stadio Franchi. Poi sappiamo bene che ci saranno delle procedure di evidenza pubblica quindi tutti noi rispetteremo le regole, la Fiorentina per prima e noi come Comune ma è giusto che ci sia un contatto costante fra i nostri uffici e la Fiorentina ai massimi vertici perché questo è molto importante. Il fatto che Joe Barone insieme al suo staff partecipi alla nostra ‘task force’ sullo stadio è un segnale di chiarezza da parte della Fiorentina“. Lo scrive l’agenzia di stampa Italpress.

