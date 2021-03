Nardella: “Cinque priorità col RF, c’è anche il nuovo Franchi”

Vi riportiamo il post del sindaco di Firenze Dario Nardella, nel quale vengono annunciate, in merito alle risorse che proverranno dal Recovery Fund, “5 priorità:

– Tramvie, con la nuova linea Firenze-Sesto e il collegamento Careggi-Meyer

– Metrotram Firenze-Prato

– People mover stazione Santa Maria Novella – stazione Foster per un sistema integrato delle sue stazioni

– Nuovo stadio Franchi

– “Uffizi diffusi” (realizzazione di sedi espositive del museo in alcuni luoghi del comune e della città metropolitana.

L’unione fa la forza! Toscana e Firenze insieme per combattere questa crisi pandemica ed economica”.