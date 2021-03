Nappi: “Vlahovic non è un bomber, ma segna su quei ritmi”

Marco Nappi, ex attaccante di Fiorentina, Genoa e Udinese, è intervenuto a TMW Radio per parlare di Vlahovic:

Prima si parlava di Vlahovic come di un giocatore che non vede la porta, ma adesso si è sbloccato e sta riempiendo per forza di cose il vuoto che c’era alla Fiorentina. I viola adesso si stanno tirando fuori dalla zona più pericolosa, non è finita perché arriva il Milan di Pioli ma c’è più respiro. Se hai talento, la butti dentro a prescindere dall’età. Non c’è una regola scritta. Vlahovic non è proprio il classico bomber. Si sta rivelando tale per adesso, però, ha una bella continuità di gol. Può essere pericoloso, alla lunga, il fatto che non c’è nessuno a fargli concorrenza: questo potrebbe invece motivarlo a continuare a dare sempre il mille per mille. Ora andiamo cauti con i paragoni e gli accostamenti.