Monti: “Con Italiano tornerà il bel gioco. Berrettini? Impressionante”

Gianfranco Monti commenta così l'avvento dell'inizio della stagione viola e le mosse sul mercato

Redazione VN

Gianfranco Monti, noto giornalista e opinionista viola, interviene al Pentasport commentando l'inizio della stagione viola: "Sono molto curioso. Voglio capire chi rimane o chi andrà via. Mi piacerebbe vedere un bel gioco e pensa che Italiano sia l'uomo giusto. Lo considero una prima scelta perché la Fiorentina lo voleva fortemente. Non era detto che con Gattuso vincevi sicuramente. Non voglio dare colpa nessuno ma la Fiorentina ha troppi giocatori in rosa, 49. Anche se tutte le squadre hanno giocatori in esubero".

Sul mercato della Fiorentina e sui rivali: "Mi sembra che la Fiorentina sia l'unica squadra in Italia che ha fatto un grande acquisto. Adesso la situazione nel calcio è imbarazzante, la società viola è l'unica che ha sborsato una cifra importante. Parlando dell'alta classifica vedo la Juventus davanti a tutti, poi c'è l'Inter di Inzaghi. Quest'anno sarà un anno divertente e mi vedo un po' ai margini, che è assolutamente una cosa positiva. Non daremo nell'occhio".

Sul futuro di Antognoni: "La situazione non mi sembra semplice, anzi. Mi dispiacerebbe troppo vederlo andare via. Un ruolo per lui nella società lo devi trovare, assolutamente. Non so come stanno le cose, ma se vuoi trovare una soluzione la trovi".

Un commento anche sull'impresa di Berrettini: "Mi è piaciuta la sua arroganza sul campo. Non ha dato scampo all'avversario. Per non parlare della forza fisica del ragazzo, impressionante".