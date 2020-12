Monti: “Assenza tifosi non sia scusante. Giocatori devono capire che la situazione è grave”

Gianfranco Monti, conduttore radiofonico e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato al “Pentasport” di Radio Bruno:

Il fatto che manchi il pubblico non deve essere una scusante. Fatico a vedere cattiveria e leader, mi riferisco a Pezzella e a Ribery. Milenkovic? E’ il migliore in assoluto. Secondo me se ne andrà a fine stagione, è lui il leader della Fiorentina in campo. La Fiorentina ha giocato meglio del Genoa, ma non mi basta. Il Genoa è una squadra imbarazzante. Lunedì sera ho visto qualcosa in più da Vlahovic, ma stiamo ravanando. Se ragioniamo così, è bene non partire nemmeno per Bergamo. I giocatori devono capire che la situazione è molto grave. E’ vero, siamo solo alla decima giornata, ma il trend non va bene. Detto questo, ce la possiamo giocare contro l’Atalanta.