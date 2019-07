Montella: “Teniamo molto alla gara con il Benfica. Questa squadra può solo crescere”

La Fiorentina è arrivata a Wall Street nella serata italiana. In un’intervista rilasciata a Class CNBC, anche il tecnico viola Vincenzo Montella ha parlato del momento della squadra:

Abbiamo giocato due buone partite, vincendo la prima e perdendo contro l’Arsenal nonostante una prova convincente. Adesso ci prepariamo per la partita di domani con il Benfica a cui teniamo molto. Stiamo lavorando duramente e ottimamente, nelle prossime settimane sistemeremo la squadra anche sul mercato. In questo momento so che la Fiorentina ora può solo crescere: la base c’è ed è buona.