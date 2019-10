Montella: “Squadra ordinata, ci abbiamo provato di più del Brescia. Lavoriamo per crescere ancora”

Così Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport dopo Brescia-Fiorentina 0-0:

Voglio salutare Dessena e gli faccio un grosso in bocca al lupo, tornerà più forte di prima Mi aspettavo una partita così sofferta su un campo ostico. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma non abbiamo concesso niente. Dragowski non ha dovuto mai intervenire e poi ci abbiamo provato più del Brescia. La squadra ha giocato con ordine e in maniera solida giocandosi le carte a disposizione. Su questa squadra hanno faticato tutti, spesso siamo arrivati al cross senza concludere nel migliore dei modi. Sono soddisfatto. Si fa presto ad andare da un estremo all’altro, dobbiamo crescere di volta in volta e il campionato è lungo. Siamo solidi e concediamo poco, abbiamo delle buone armi che possono dare fastidio all’avversario. Sottil? Il suo ingresso è stato molto importante e ha creato molte occasioni pericolose. Sicuramente sarà un’arma in più per noi. Avevamo preparato la partita così, Lirola ha fatto molto bene e mi aspettavo qualcosa in più da Dalbert. Bisogna riempire un po’ di più l’area ma nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto e sono contento.