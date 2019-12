Montella inserisce Lirola al posto di Sottil, l’esterno infuriato litiga con Russo

Non è andata giù la sostituzione di Sottil da parte di Montella, l’aeroplanino è stato beccato da numerosi supporter gigliati. Lo stesso esterno viola è apparso molto infastidito al momento del cambio. Dopo il prezioso assist regalato a Benassi non si aspettava certo di tornare in panchina, dove è andato in scena un vero e proprio litigio con il vice Russo ed il preparatore Irrera.